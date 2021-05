DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Vinales precede le Suzuki, Valentino Rossi lavora sull’assetto (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Maverick Vinales non si ferma ed è di nuovo in pista, pronto a tagliare quota 100 giri! Lo spagnolo, dopo la vittoria di Losail 1, ha centrato un quinto posto a Losail 2, quindi 11° a Portimao, prima del 7° posto di ieri. Cerca di ritrovare il bandolo della matassa con una M1 che non sente ancora sua abbastanza. 16.46 Buoni parziali per Joan Mir che chiude il suo 65° giro, senza migliorarsi, quindi Enea Bastianini torna in pista per il 50° giro. 16.43 Tornano in azione Pol Espargarò e Takaaki Nakagami, mentre tornano ai box Iker Lecuona e Alex Marquez. Vinales si ferma dopo la bellezza di 97 tornate! 16.40 Joan Mir torna in pista, al momento è terzo a 431 millesimi da Vinales. Vedremo se in questo run lavorerà sul passo gara o sul time attack. Di nuovo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Mavericknon si ferma ed è di nuovo in pista, pronto a tagliare quota 100 giri! Lo spagnolo, dopo la vittoria di Losail 1, ha centrato un quinto posto a Losail 2, quindi 11° a Portimao, prima del 7° posto di ieri. Cerca di ritrovare il bandolo della matassa con una M1 che non sente ancora sua abbastanza. 16.46 Buoni parziali per Joan Mir che chiude il suo 65° giro, senza migliorarsi, quindi Enea Bastianini torna in pista per il 50° giro. 16.43 Tornano in azione Pol Espargarò e Takaaki Nakagami, mentre tornano ai box Iker Lecuona e Alex Marquez.si ferma dopo la bellezza di 97 tornate! 16.40 Joan Mir torna in pista, al momento è terzo a 431 millesimi da. Vedremo se in questo run lavorerà sul passo gara o sul time attack. Di nuovo in ...

SkySportMotoGP : ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Jerez 3 maggio LIVE: Alex Rins detta il passo su Maverick Vinales. Tanto lavoro per le Yamaha -… - nicolasavoia : Sport #ascoltitv ?? #MotoGP diretta #Tv8 + #Sky totalizza 2.470.000 (14,70%) La #Formula1 in differita dalle 18 su… -