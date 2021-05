Diletta Leotta confessa: «Con Ryan Friedkin solo un limone: sto con Can Yaman» (Di lunedì 3 maggio 2021) Diletta Leotta rivela i dettagli sul chiacchieratissimo bacio con Ryan Friedkin e conferma che la relazione con l’attore turco Can Yaman procede a gonfie vele. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Barbara D’Urso contro Diletta Leotta: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEO Diletta Leotta: le foto del bacio con Ryan Friedkin! Ha tradito Can Yaman? Diletta Leotta è stata paparazza mentre bacia Ryan Friedkin: la foto c’è e il servizio sul settimanale OGGI anche: ma quindi con Can Yaman è finita o si parla di corna? Il settimanale non ha dubbi, la foto ritrae Diletta intenta a baciare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)rivela i dettagli sul chiacchieratissimo bacio cone conferma che la relazione con l’attore turco Canprocede a gonfie vele. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Barbara D’Urso contro: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEO: le foto del bacio con! Ha tradito Canè stata paparazza mentre bacia: la foto c’è e il servizio sul settimanale OGGI anche: ma quindi con Canè finita o si parla di corna? Il settimanale non ha dubbi, la foto ritraeintenta a baciare ...

