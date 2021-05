Ddl Zan | smontiamo le bufale della destra una per una

(Di lunedì 3 maggio 2021) “È una norma che non serve”, “Sono gli eterossessuali quelli da difendere”, “scompariranno la mamma e il Natale”, “ti arrestano se sei contrario all’utero in affitto”. Tutte falsitàpropaganda di. Ecco cosa prevede davvero la norma contro l’odio omotransfobico, punto per punto

La7tv : #dimartedi Ddl Zan, botta e risposta tra Coghe e Floris: 'Spiegare l'identità di genere nelle scuole vuol dire conf… - SusannaCeccardi : Gli unici interessi della sinistra sono clandestini e ddl Zan. Che roba... - Avvenire_Nei : Omofobia. Ddl Zan, i dubbi di Flick: scelte pericolose, il Senato rifletta bene - lucasimonetti64 : Ambe' certo, se hai dei dubbi sul ddl Zan, tipo il professor Padovani o centinaia d'altri, sei complice di questi d… - ScavuzzoWanda : @PaoloPorter Non so se c’è scritto nel ddl Zan -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Valeria Fedeli - Ansa . Il dibattito apertosi nel Pd sul, con l'emergere di dubbi e richieste di un supplemento di riflessione, non modificano al momento la linea ufficiale del partito, favorevole al secondo e definitivo via libera del Senato senza ...Il proliferare di commenti sui vari canali mediatici, a favore o contro l'approvazione del, non fa che confermare la necessità di un continuo confronto sui temi dei diritti civili Il centro ...AOSTA - "Sono capofila di un Appello sottoscritto da personalità del Centro Sinistra nazionale, rappresentanti di vari mondi politici e culturali. Dal femminis ...Nessuno spazio per ulteriori confronti dopo che il segretario Letta ha deciso che la legge sarà votata "così com'è". L'ex ministra: questione politica, si prende atto che meglio questa legge che nulla ...