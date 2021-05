Dalla Lula a Eriksen una squadra invincibile (Di lunedì 3 maggio 2021) di Giulio Mola HANDANOVIC 6,5 Voto di stima perché il capitano dopo nove anni in nerazzurro meritava il successo anche se paradossalmente questa è stata la stagione più difficile, soprattutto nella ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) di Giulio Mola HANDANOVIC 6,5 Voto di stima perché il capitano dopo nove anni in nerazzurro meritava il successo anche se paradossalmente questa è stata la stagione più difficile, soprattutto nella ...

Dalla Lula a Eriksen una squadra invincibile

Dalla Lula a Eriksen una squadra invincibile Consacrazione Bastoni, Skriniar roccia, Barella come Conte: Darmian simbolo, Perisic cambiato e Brozovic ha trovato anche continuità ...

