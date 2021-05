(Di lunedì 3 maggio 2021) Da Vladimir Luxuria e Bianca Balti a Michele Bravi, sono molti i volti noti checriticato i siparietti di Pio e. Oggi ancheha detto la sua sui due comici. Probabilmente il cantautore si riferisce ancheche Pio esu di lui. “I comici Pio eusano una comicità che a tratti mi fa ridere e anche sorridere. Molti michiesto se mi sono risentito sulle loro inutili…niente af, perché penso di essere molto avanti e perché l’ ironia e’ un pregio nel nostro lavoro ,come ogni tipo di libertà e di espressione tranne la loro volgarità. Non ho visto il loro show, mi e’ stato solo raccontato ...

benjamn_boliche : RT @BITCHYFit: Cristiano Malgioglio risponde alle battute che Pio e Amedeo hanno fatto su di lui - Parpiglia : RT @BITCHYFit: Cristiano Malgioglio risponde alle battute che Pio e Amedeo hanno fatto su di lui - BITCHYFit : Cristiano Malgioglio risponde alle battute che Pio e Amedeo hanno fatto su di lui - SPYit_official : Cristiano Malgioglio: “Il video del mio nuovo singolo farà riflettere chi fa ironia sul mondo gay in modo sbagliato… - zazoomblog : “Non me ne voglia” Cristiano Malgioglio asfalta la collega: il retroscena sulla carriera - #voglia” #Cristiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio

Corriere dell'Umbria

/ "Non ero chi voleva mia madre, mi manca un figlio: soffro per?" Ha usato (e abusato) del suo potere, perché non è corretto divulgare una telefonata privata, ma ha vinto lui .../ "Non ero chi voleva mia madre, mi manca un figlio: soffro per?" "Britney Spears affetta da demenza", documenti top secret e rivelazioni Lo stesso giornalista si pone i due ...Cristiano Malgioglio, ospite di "A Ruota libera", ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e ha rivelato che l'unica cosa che oggi gli manca è un figlio. "Sono stato molto fortunato perché sono ...Cristiano Malgioglio offeso da Pio e Amedeo: "La libertà di espressione è un pregio, tranne la loro volgarità" E' un successo di ascolti Felicissima sera, ...