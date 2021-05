Covid, 5.948 nuovi contagi e 256 morti: calano le terapie intensive. Svolta in Portogallo: nessun decesso (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 i contagi da Covid in Italia, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 256 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 121.829 tamponi, il tasso di positività è al 4,88%. Tornano a calare le terapie intensive, 34 in meno (ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 50 unità (ieri -36), 18.395 in totale. LEGGI ANCHE Giulio Tarro: «Finitela di seminare terrore». E parla di varianti Covid, vaccino e mascherine Gli anticorpi monoclonali neutralizzano tutte le varianti del Covid: la Svolta della ricerca italiana Covid, i guariti superano i tre milioni e mezzo Con i 13.038 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 idain Italia, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 256. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 121.829 tamponi, il tasso di positività è al 4,88%. Tornano a calare le, 34 in meno (ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 50 unità (ieri -36), 18.395 in totale. LEGGI ANCHE Giulio Tarro: «Finitela di seminare terrore». E parla di varianti, vaccino e mascherine Gli anticorpi monoclonali neutralizzano tutte le varianti del: ladella ricerca italiana, i guariti superano i tre milioni e mezzo Con i 13.038 ...

Agenzia_Ansa : Effettuati 121.829 tamponi molecolari e antigenici, il tasso di positività è del 4,9%%. I pazienti ricoverati in te… - erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Covid: 5.948 nuovi positivi in Italia con 256 morti A Como 8 casi, 10 a Lecco e 3 a Sondrio… - ItaliaOggi : Covid 19, nuovi contagi in forte calo: da 9.148 a 5.948 - CorriereQ : Covid: in forte calo i nuovi casi 5.948 positivi, 256 vittime - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Covid: 5.948 nuovi positivi in Italia con 256 morti A Como 8 casi, 10 a Lecco e 3 a Sondrio https://t.c… -