Calendario scolastico 2020/21: quando terminano le lezioni? Le date per regione. Scrutini dal 1° giugno (Di lunedì 3 maggio 2021) Calendario scolastico 2020/21: quando terminano le lezioni? Un anno particolare, ancora caratterizzato da tanti stop delle attività didattiche in presenza e il proseguimento con le lezioni a distanza. Tra circa un mese le lezioni termineranno, ma per chi aderirà si proseguirà con le attività di rinforzo della scuola estiva da giugno a settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021)/21:le? Un anno particolare, ancora caratterizzato da tanti stop delle attività didattiche in presenza e il proseguimento con lea distanza. Tra circa un mese letermineranno, ma per chi aderirà si proseguirà con le attività di rinforzo della scuola estiva daa settembre. L'articolo .

orizzontescuola : Calendario scolastico 2020/21: quando terminano le lezioni? Le date per regione. Scrutini dal 1° giugno - ProDocente : Calendario scolastico 2020/21: quando terminano le lezioni? Le date per regione. Scrutini dal 1° giugno - viola23 : @AndreaMariniAgr @scrip Prima si fa quello che si deve, si mettono le scuole in sicurezza, aerazione, si ripensano… - fearlessvvale : @C0TTONCVNDY no no non ti preoccupare dovevi vedere quando era arrivato il calendario scolastico come avevamo capit… - StefFior : RT @andreaganduglia: Cose NON fatte sulla #scuole, recap: test settimanali, tracciamento prioritario, ingressi scaglionati, modifica calend… -