Calciomercato Fiorentina | su Vlahovic anche una semifinalista di Champions

sassuolonews : La rivelazione di Di Marzio: 'De Zerbi ha rifiutato l'offerta della Fiorentina' - sportli26181512 : Violamania: la salvezza sarà solo di Vlahovic. Serve la rivoluzione, sarà un'estate decisiva per Commisso: La Fiore… - Daniele20052013 : Fiorentina, c'è già un piano anti-Milan per Vlahovic - infoitsport : Calciomercato Fiorentina, Fonseca nuovo allenatore? | Pronti 3 acquisti top - infoitsport : Calciomercato Milan, futuro Vlahovic: il piano della Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

Cosa servirà ai bianconeri nel prossimodella Juventus? Di sicuro arriveranno dei rinforzi un po' in tutti i reparti del campo. La stagione in corso si è chiusa senza la conquista del decimo scudetto consecutivo da parte dei ...SALVEZZA - Tre punti contro il Bologna avrebbero regalato alladecisamente più tranquillità in ottica salvezza, proiettando la squadra di Iachini a 37 punti, ben lontana dal terzultimo ...Firenze, 3 maggio 2021 - Il professor Giorgio Galanti, 71 anni, pratese, ex direttore della Medicina Sportiva dell'ospedale di Careggi, è stato condannato a un anno nel processo che lo vedeva accusato ...È viceallenatore da gennaio, da quando è arrivato la squadra ha perso solo una gara. Farà i preliminari di Champions ...