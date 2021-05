Calciomercato.com: Roma, incontro tra Fonseca e i Friedkin. Il tecnico valuta le dimissioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, stamattina l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è stato a Trigoria accompagnato dal suo agente, Marco Abreu ed ha incontrato i Friedkin e il general manager del club, Tiago Pinto. Un incontro durato circa 50 minuti, convocato di urgenza. Scrive il portale: “Il portoghese, accompagnato dal suo agente Marco Abreu, ha avuto un incontro di 50 minuti con i Friedkin e il gm TiagoPinto. Una convocazione d’urgenza.Il suo futuro è ormai segnato e a meno di sorprese si andrà avanti fino a fine stagione per poi salutarsi, ma a questo punto non è escluso che il rapporto possa concludersi anticipatamente proprio per volere di Fonseca che sta valutano le dimissioni. La brutta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo quanto scrive.com, stamattina l’allenatore della, Paulo, è stato a Trigoria accompagnato dal suo agente, Marco Abreu ed ha incontrato ie il general manager del club, Tiago Pinto. Undurato circa 50 minuti, convocato di urgenza. Scrive il portale: “Il portoghese, accompagnato dal suo agente Marco Abreu, ha avuto undi 50 minuti con ie il gm TiagoPinto. Una convocazione d’urgenza.Il suo futuro è ormai segnato e a meno di sorprese si andrà avanti fino a fine stagione per poi salutarsi, ma a questo punto non è escluso che il rapporto possa concludersi anticipatamente proprio per volere diche stano le. La brutta ...

