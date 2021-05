Calcio: Tardelli, 'scudetto Inter? E' la squadra che ha meritato di più' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'Inter è sicuramente la squadra che ha meritato più di chiunque la vittoria dello scudetto”. Lo ha detto Marco Tardelli, ex campione nerazzurro, all'Adnkronos, a proposito dell'Inter che ieri ha conquistato il suo 19esimo titolo nazionale. “Faccio i miei complimenti a Conte per il risultato e saluto il mio amico Lele Oriali”, ha concluso Tardelli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'è sicuramente lache hapiù di chiunque la vittoria dello”. Lo ha detto Marco, ex campione nerazzurro, all'Adnkronos, a proposito dell'che ieri ha conquistato il suo 19esimo titolo nazionale. “Faccio i miei complimenti a Conte per il risultato e saluto il mio amico Lele Oriali”, ha concluso

georgatoss : @BugattiCristian La nostra SECONDA coppa dei campioni è stata negli anni '60... voi ancora non l'avete vinta. - sportli26181512 : Barella, il capitano del futuro: Barella come Tardelli, lo dice anche Mancini. In entrambi la vocazione irresistibi… - PerSaturno : @GaioGiovanni @giuggiup @matty23_ @CalcioFinanza E aggiungo un bentornati di cuore in B a una piccola ma nobile sq… - ACastellani69 : @LorenzoZL74 @Corriere Se si applicassero le stesse scelte nel calcio, io nella Juve di ora ci vedrei bene Marco Tardelli - juannesatta : @DSportiva Vorrei fare i complimenti ai componenti della Domenica Sportiva...Jacopo Volpi in testa ma il grande Ta… -