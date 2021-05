Black Panther 2, titolo ufficiale del sequel del capolavoro con Chadwick Boseman (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ stato ufficializzato poco fa il titolo del secondo capitolo di Black Panther. Come comunicato dalla Marvel il seguito di uno dei film sui supereroi più visti e apprezzati di tutti i tempi si chiamerà Black Panther: Wakanda Forever! Black Panther 2, il titolo ufficialePurtroppo la saga continuerà senza il protagonista del primo episodio, leggasi Chadwick Boseman, morto a causa del cancro al colon durante l’estate dello scorso anno, 2020. In onore dello stesso attore defunto la Marvel ha deciso che il suo ruolo, quello di re T’Challa, non sarà fuso in un altro personaggio, e inoltre, non ci sarà un recasting, quindi, non verrà interpretato da nessuno, e nemmeno una realizzazione di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ stato ufficializzato poco fa ildel secondo capitolo di. Come comunicato dalla Marvel il seguito di uno dei film sui supereroi più visti e apprezzati di tutti i tempi si chiamerà: Wakanda Forever!2, ilPurtroppo la saga continuerà senza il protagonista del primo episodio, leggasi, morto a causa del cancro al colon durante l’estate dello scorso anno, 2020. In onore dello stesso attore defunto la Marvel ha deciso che il suo ruolo, quello di re T’Challa, non sarà fuso in un altro personaggio, e inoltre, non ci sarà un recasting, quindi, non verrà interpretato da nessuno, e nemmeno una realizzazione di ...

