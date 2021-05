Billie Eilish e il cambio di look: «Non mi lascerò mai più sopraffare dalle critiche sul mio corpo» (Di lunedì 3 maggio 2021) Non più i capelli neri la radice verde fluo e le felpe e i vestiti extralarge: per l’edizione britannica di Vogue, che le dedica la copertina del mese di giugno, Billie Eilish si presenta con i capelli biondo platino, un bustino attillato, dei guanti in latex e un sex appeal stupefacente, che lascia i fan che pensavano di averla inquadrata all’interno di una casella ben definita senza parole. «Conta solo quello che vi fa stare bene» è il cuore pulsante dell’intervista che la cantante, fresca dell’uscita del suo nuovo singolo Your Power e pronta a regalare al mondo il suo secondo album in studio, Happier Than Ever, disponibile a partire dal 30 luglio, concede in anteprima: «Ho adorato scattare questo servizio. Fate quel che volete, quando volete. Che si fotta tutto il resto». Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Non più i capelli neri la radice verde fluo e le felpe e i vestiti extralarge: per l’edizione britannica di Vogue, che le dedica la copertina del mese di giugno, Billie Eilish si presenta con i capelli biondo platino, un bustino attillato, dei guanti in latex e un sex appeal stupefacente, che lascia i fan che pensavano di averla inquadrata all’interno di una casella ben definita senza parole. «Conta solo quello che vi fa stare bene» è il cuore pulsante dell’intervista che la cantante, fresca dell’uscita del suo nuovo singolo Your Power e pronta a regalare al mondo il suo secondo album in studio, Happier Than Ever, disponibile a partire dal 30 luglio, concede in anteprima: «Ho adorato scattare questo servizio. Fate quel che volete, quando volete. Che si fotta tutto il resto».

vogue_italia : Ecco la nuova Billie Eilish ?? - federicap39 : RT @eeerieghost: scusate raga ma billie eilish ha SEMPRE detto che si vestiva in un certo modo specificamente per non essere sessualizzata.… - gel_samuel : RT @YosefPiperno: Zaniolo ha puntato Billie Eilish? - YosefPiperno : Zaniolo ha puntato Billie Eilish? - jasmintcha : RT @flvj4_: comunque nessuno se la sta prendendo con billie eilish, si sta solo criticando il fatto che queste non siano quasi mai scelte v… -