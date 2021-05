Amy e Tammy Slaton | Sorelle al limite | una bomba esplosa all’improvviso

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Amy esaranno protagoniste aal, programma che va in onda su Real Time in prima tv. Verrà raccontata la storia di unaimprovvisa. Amy eLa trasmissione ci porterà due episodi in primissima visione nel nostro paese, verrà raccontata ulteriormente la vita delle due gemelle entrambe decisamente obese e in condizioni difficili da accettare. Ci sono per loro diverse sfide da affrontare per cercare di superare quei problemi che al momento rendono per loro difficile la quotidianità sotto diversi punti di vista. LEGGI ANCHE >>> La storia di Bethan Stout E ora diventa molto interessante capire cosa accadrà in quello che possiamo definire di fatto uno spin off di Vite al. A ...