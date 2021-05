1 Maggio, Fedez divide l’opinione pubblica: anche Zorzi nel mirino delle polemiche (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ in corso una polemica mediatica sul concerto del Primo Maggio di casa Rai, che ha visto Fedez denunciare la censura subita da Rai 3 all’inoltro della bozza del discorso che lui avrebbe tenuto all’evento, parlando di crisi del lavoro per la festa dei lavoratori, del ddl Zan contro l’omotransfobia, e di frasi a suo dire “omofobe” e pronunciate da alcuni esponenti Lega. A margine del “concertone” e del discorso tenuto dall’influencer milanese all’evento, si sono poi scatenate tra le reazioni più disparate. Dalla politica, a Domenica live Matteo Salvini ha ribattuto al rapper ritenendo gravi le frasi omofobe denunciate da Fedez, per poi non nascondere di trovare inopportuna la parte del discorso del cantante sul ddl Zan pro-sinistra e partitica presentata all’evento Rai dedicato al lavoro. A mezzo social, contro la posizione di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ in corso una polemica mediatica sul concerto del Primodi casa Rai, che ha vistodenunciare la censura subita da Rai 3 all’inoltro della bozza del discorso che lui avrebbe tenuto all’evento, parlando di crisi del lavoro per la festa dei lavoratori, del ddl Zan contro l’omotransfobia, e di frasi a suo dire “omofobe” e pronunciate da alcuni esponenti Lega. A margine del “concertone” e del discorso tenuto dall’influencer milanese all’evento, si sono poi scatenate tra le reazioni più disparate. Dalla politica, a Domenica live Matteo Salvini ha ribattuto al rapper ritenendo gravi le frasi omofobe denunciate da, per poi non nascondere di trovare inopportuna la parte del discorso del cantante sul ddl Zan pro-sinistra e partitica presentata all’evento Rai dedicato al lavoro. A mezzo social, contro la posizione di ...

