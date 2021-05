Vuelta Asturias 2021 | ad Alto del Naranco vince Pierre Latour | la generale è di Nairo Quintana

(Di domenica 2 maggio 2021) Lasi conclude con il successo di. Il corridore della Total Direct Energie arriva in solitaria nella Cangas del Narcea-deldi 125.3 chilometri rompendo un digiuno che durava dalla prova a cronometro dei campionati francesi 2018. Un successo che non intacca la leadership in classificadi(Arkea-Samsic), che conquista la piccola corsa spagnola dopo il secondo posto del 2017. Sin dalla partenza sono in sette a provare la fuga. Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Alexandre Delettre (Delko), Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Nelson Oliveira (Movistar), Angel Madrazo (Burgos-BH), Xavier Cañellas (Gios) e Fabien Doubey (Total Direct Energie) ...

Il ritorno di Nairo. Il protagonista più atteso non tradisce: Quintana ha vinto la prima tappa della, 184,5 km da Oviedo a Pola de Lena con sette Gpm, tre negli ultimi 30 km. Al colombiano della Arkéa - Samsic il successo mancava dal 14 marzo dello scorso anno, settima e ultima ...Un appuntamento classico per il ciclismo spagnolo, la, corsa a tappe giunta alla 63a edizione , sarà l'ultimo appuntamento agonistico per la Eolo - Kometa prima del via del Giro d'Italia che è in programma a Torino l'8 maggio prossimo. ...La Vuelta a Asturias 2021 si conclude con il successo di Pierre Latour. Il corridore della Total Direct Energie arriva in solitaria nella Cangas del Narcea-Alto del Naranco di 125.3 chilometri rompend ...Lo spagnolo della Movistar si è aggiudicato la frazione n. 2 della Vuelta a Asturias (Candás – Cangas del Narcea, 200.5 km), regalandosi la prima vittoria da professionista. Carretero ha preceduto sul ...