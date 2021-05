(Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora prudenza sul grande raccordo anulare per un precedente incidente che ha rallentato ulteriormente iltra laFiumicino è l’uscita di via Laurentina in carreggiata esternasulla A24-teramo tra Abruzzo e Lazio con una maggiori disagi a causa dei lavori in corso tra Carsoli e Vicovaro in direzione della capitale sono ancora possibili rallentamenti in entrata aper la circolazione sostenuta sulla diramazioneSud tra Torrenova e sulla diramazionenord tra Settebagni e l’allacciamento con il raccordo anulare da questo mese lo ricordiamo ancora torna il divieto di transito in occasione delle fine settimana per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ogni domenica i ...

VAIstradeanas : 19:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - CCISS_Ministero : A12 Roma-Civitavecchia fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Cerveteri-Ladispoli (Km 27,9) e A12… - VAIstradeanas : 19:38 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-05-2021 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

LuceverdeBuonasera dalla redazione ma giurisprudenza sul grande raccordo anulare a causa di un incidente sulla carreggiata esterna tra via del Mare via Laurentina piùsu A24- teramo tra Abruzzo e Lazio dove aumentano i disagi a causa dei lavori in corso tra Carsoli e Vicovaro in direzione della capitale possibili rallentamenti in entrata aper ......i collegamenti ferrotranviari e ciclopedonali sul territorio volti ad alleggerire il...la Società Autostrade in occasione della realizzazione della terza corsia dell'autostrada Firenze -...Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sempre regolare il traffico su tutto il grande raccordo anulare dopo le code causate nel primo pomeriggio da un incidente in ...A24, chiusure notturne del Traforo del Gran Sasso. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso, sarà disposta l ...