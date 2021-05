Serie A | Udinese-Juventus 0-0 LIVE Vince la Lazio Pari per Atalanta e Napoli

SkySport : Probabili formazioni di Udinese-Juventus ? #UdineseJuve Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - DiMarzio : #UdineseJuventus, le formazioni ufficiali - PaoloBMb70 : RT @SkySport: #UdineseJuve, le formazioni ufficiali - repubblica : Diretta Udinese-Juventus 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Udinese-Juventus 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

- JUVENTUS 0 - 0 LIVE(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, ...Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni del pre partita del match- Juventus: ecco le sue dichiarazioni Tutto pronto per il match- Juventus, valido per la 34esima giornata diA. Il dirigente bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre partita. Di seguito le sue parole, dapprima ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Il tecnico dei friulani conferma ben dieci calciatori su undici rispetto alla vittoria contro il Benevento, assente infatti solo Musso per squalifica che vede così il ritorno di ...