Scudetto Inter, assembramenti in piazza Duomo per la festa (Di domenica 2 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Centinaia di tifosi dell’Inter si sono riversati in piazza Duomo, a Milano, per festeggiare il 19esimo Scudetto dei nerazzurri, conquistato con quattro giornate di anticipo. Nonostante i numerosi appelli, non viene rispettato il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid, anche se la stragrande maggioranza dei tifosi indossa la mascherina. La piazza è presidiata dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Centinaia di tifosi dell’si sono riversati in, a Milano, per festeggiare il 19esimodei nerazzurri, conquistato con quattro giornate di anticipo. Nonostante i numerosi appelli, non viene rispettato il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid, anche se la stragrande maggioranza dei tifosi indossa la mascherina. Laè presidiata dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - valentinolazaro : SCUDETTO! ?? Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi! ???? @Inter - quotidianopiem : A Sale Langhe campane a festa per lo scudetto dell’Inter - PatriziaAlessa2 : RT @perchetendenza: 'Duomo': Per i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter in piazza a Milano per la conquista dello #Scudetto -