Scudetto Inter, arriva il messaggio di Mauro Icardi (Di domenica 2 maggio 2021) L'Inter conquista il suo diciannovesimo Scudetto dopo la vittoria di Crotone e il pareggio dell'Atalanta. Per i neroazzurri tantissimi messaggi e complimenti: tra questi c'è anche quello dell'ex capitano Mauro Icardi. L'attaccante del PSG ha pubblicato una storia su Instagram: "Complimenti Campioni", corredata da una foto che inquadra i tifosi in Piazza Duomo durante i festeggiamenti. Un bel gesto, quello dell'argentino, che non si era lasciato bene con l'ambiente neroazzurro. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - uncincin : Quanto #Eriksen abbiamo visto all'#Inter e perché i nerazzurri devono resistere alla tentazione di una plusvalenza… - ranaocchialuta : RT @lnps_lt: Complimenti all’@inter per la vittoria dello scudetto 2020/2021. Cogliamo l’occasione per ricordare alla società di pagare gl… -