Salvini: "Fedez-Rai, polemica tutta interna alla sinistra". Letta e Conte difendono il rapper (Di domenica 2 maggio 2021) Una polemica "tutta interna alla sinistra", ora "qualcuno si dimetta". Matteo Salvini, leader della Lega, commenta così lo scontro tra Fedez e la Rai, al centro del quale c'è un discorso del rapper rivolto proprio contro il Carroccio sul tema del ddl Zan qui il testo integrale. "Fedez e Rai 3, polemica tutta interna alla sinistra. Artista di sinistra, 'censori' di sinistra. Viva la musica e la libertà", ha scritto Salvini su Twitter nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 maggio. "Aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta", aggiunge il leader leghista.

