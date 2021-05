Salvini: “Fedez e Rai 3, polemica tutta interna alla sinistra” (Di domenica 2 maggio 2021) Il segretario della Lega Matteo SalviniROMA – “Fedez e Rai 3, polemica tutta interna alla sinistra. Artista di sinistra, ‘censori’ di sinistra. Viva la musica e la liberta’. Aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta. P.S. L’interlocutrice Rai registrata da Fedez era portavoce di Veltroni, sindaco Pd di Roma”. E’ quanto scrive su Twitter Matteo Salvini (foto), leader della Lega, tornando sulla polemica con Fedez scoppiata ieri sera dal palco del concerto del 1° maggio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021) Il segretario della Lega MatteoROMA – “e Rai 3,. Artista di, ‘censori’ di. Viva la musica e la liberta’. Aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta. P.S. L’interlocutrice Rai registrata daera portavoce di Veltroni, sindaco Pd di Roma”. E’ quanto scrive su Twitter Matteo(foto), leader della Lega, tornando sullaconscoppiata ieri sera dal palco del concerto del 1° maggio. L'articolo L'Opinionista.

AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - vladiluxuria : #Salvini se la prenderà di più con #Fedez o con quei leghisti che hanno fatto quelle dichiarazioni? #DDLZan #omotransfobia - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - IeriSaremo : RT @MarcoRizzoPC: Scusatemi, ma tra Fedez e Salvini, scelgo ancora Antonio Gramsci. - Mario02598975 : @imastropasqua @Fedez A me non pare, a meno che tu voglia leggere solo di quello Se poi riduci la lega al solo Salv… -