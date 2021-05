Non basta un buon Napoli. Il Cagliari beffa gli azzurri al 94?. Critiche a Fabbri (Di domenica 2 maggio 2021) Napoli Cagliari 1-1: Nandez al 94? recupera un insperato pareggio. Osimhen realizza per gli azzurri e nella ripresa esce per infortunio Il Napoli gioca una buona partita al Maradona, ma viene beffato nel recupero da un Cagliari che, con carattere, ha creduto sempre di poter recuperare il pareggio dopo aver subito il gol di Osimhen al 13’. Un punto d’oro, conquistato dagli uomini di Semplici, valido per la lotta alla salvezza, ma Gattuso ha molto da recriminare per un goal annullato ad Osimhen nella ripresa. L’attaccante segna su un lancio lungo di Insigne, ma Fabbri annulla per un presunto fallo del senegalese su Godin. Un gol di Nandez in pieno recupero regala alla compagine di Semplici un pareggio che vale moltissimo. Il Cagliari ha ... Leggi su retecalcio (Di domenica 2 maggio 2021)1-1: Nandez al 94? recupera un insperato pareggio. Osimhen realizza per glie nella ripresa esce per infortunio Ilgioca unaa partita al Maradona, ma vieneto nel recupero da unche, con carattere, ha creduto sempre di poter recuperare il pareggio dopo aver subito il gol di Osimhen al 13’. Un punto d’oro, conquistato dagli uomini di Semplici, valido per la lotta alla salvezza, ma Gattuso ha molto da recriminare per un goal annullato ad Osimhen nella ripresa. L’attaccante segna su un lancio lungo di Insigne, maannulla per un presunto fallo del senegalese su Godin. Un gol di Nandez in pieno recupero regala alla compagine di Semplici un pareggio che vale moltissimo. Ilha ...

ladyonorato : Ci hanno tolto la magia del Natale, la luce della Pasqua, la libertà del 25 aprile e il lavoro del primo maggio. E… - borghi_claudio : @Fedez Secondo me un artista può fare quello che vuole. Faccio solo notare che basta una breve ricerca per scoprir… - fattoquotidiano : Fana a vicepresidente Federalberghi su La7: “Basta col dire che lavoratori italiani non hanno competenze. Siamo div… - sarebbe_bello : @santre1977 @Rainbow_Uapa perfetto. Non ci si dovrebbe neanche spendere una parola, non dovremmo essere invasi da a… - sebavettels : @howaboutnaaa Avevamo tutti aspettative maggiori, però non me la sento neanche di dire che è stata la scelta sbagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Edoardo Vianello/ "Susanna? Non sapevo come gestire la cosa, con mia moglie Elfrida?" Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. È un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta' , aveva detto. Susanna venne a mancare in piena emergenza ...

INTER CAMPIONE D'ITALIA/ Ha vinto lo scudetto: l'Atalanta pareggia a Reggio Emilia BASTA CHE L'ATALANTA NON VINCA Infatti, perché l'Inter sia campione d'Italia con 4 giornate di anticipo basterà che l'Atalanta non batta il Sassuolo: in questo momento la Dea si trova a 14 punti dai ...

Un piano con poche tracce di verde non basta Il Manifesto Napoli-Cagliari 1-1, le pagelle: senza Osimhen azzurri schiacciati, non basta neanche super-Meret Meret 7,5 - Il palo lo salva su Zappa, poi diventa protagonista negando il gol a Pavoletti e soprattutto d'istinto a Nandez sulla respinta, salvando il vantaggio a fine primo tempo. Si ripete nella ri ...

Nove scudetti, 810 punti, 3282 giorni: l’irripetibile era Juventus in Serie A Vincendo lo Scudetto, l’Inter ha interrotto nove anni di dominio della Juventus. Durante queste nove stagioni, la squadra che si è più avvicinata alla Juve è stata il Napoli, seconda per numero totale ...

Ho cercato difarlo arrivare agli altri. È un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e' , aveva detto. Susanna venne a mancare in piena emergenza ...CHE L'ATALANTAVINCA Infatti, perché l'Inter sia campione d'Italia con 4 giornate di anticipo basterà che l'Atalantabatta il Sassuolo: in questo momento la Dea si trova a 14 punti dai ...Meret 7,5 - Il palo lo salva su Zappa, poi diventa protagonista negando il gol a Pavoletti e soprattutto d'istinto a Nandez sulla respinta, salvando il vantaggio a fine primo tempo. Si ripete nella ri ...Vincendo lo Scudetto, l’Inter ha interrotto nove anni di dominio della Juventus. Durante queste nove stagioni, la squadra che si è più avvicinata alla Juve è stata il Napoli, seconda per numero totale ...