Lucia Annunziata: “D’accordo con parole di Fedez. In Rai non può esistere sistema a cui adeguarsi, parlando di ‘opportunità’ si va vicini a censura” (Di domenica 2 maggio 2021) “Sono completamente D’accordo con quanto ha detto Fedez, ha il diritto di dire quello che vuole”. Così Lucia Annunziata, nel corso della sua trasmissione Mezz’ora in più in onda su Rai3 ha preso le difese del rapper che ieri è stato protagonista del palco del Concertone del Primo maggio con un intervento pro ddl Zan e contro l’ostruzionismo leghista. Il cantante ha anche accusato i vertici Rai di avergli chiesto di “edulcorare” i contenuti del suo intervento, che poi è andato per in onda in versione integrale. “Per quanto riguarda l’intervento della Rai abbiamo già avuto diverse posizioni, come quella di Enrico Letta – ha spiegato in studio la Annunziata – E le scuse sono arrivate da parte di Salini, l’amministratore delegato della Rai”. “Ma questo basta o non basta a chiudere la questione? – chiede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “Sono completamentecon quanto ha detto, ha il diritto di dire quello che vuole”. Così, nel corso della sua trasmissione Mezz’ora in più in onda su Rai3 ha preso le difese del rapper che ieri è stato protagonista del palco del Concertone del Primo maggio con un intervento pro ddl Zan e contro l’ostruzionismo leghista. Il cantante ha anche accusato i vertici Rai di avergli chiesto di “edulcorare” i contenuti del suo intervento, che poi è andato per in onda in versione integrale. “Per quanto riguarda l’intervento della Rai abbiamo già avuto diverse posizioni, come quella di Enrico Letta – ha spiegato in studio la– E le scuse sono arrivate da parte di Salini, l’amministratore delegato della Rai”. “Ma questo basta o non basta a chiudere la questione? – chiede ...

AndreaOrlandosp : ?? Dalle 14:30 sarò ospite di Lucia Annunziata a @Mezzorainpiu su @RaiTre ?? Anche in streaming su @RaiPlay… - ricpuglisi : #Sdeng: Francesco Profumo, presidente della @FBK_research, è membro del comitato di indirizzo della Fondazione It… - ricpuglisi : Fatemi capire: questa Lucia Annunziata che presenta @Mezzorainpiu sulla RAI siede nel comitato di indirizzo della… - it_girl94 : RT @GiusCandela: Prendere una posizione quando lavori a Rai3 non è facile. Lucia Annunziata lo ha fatto. Brava. #fedez - soloversacexme : RT @Mezzorainpiu: 'D'accordo con quanto ha detto Fedez, ha il diritto di dire quello che vuole' Lucia Annunziata 'Nella RAI non può esister… -