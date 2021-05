Lazio Genoa LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di domenica 2 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, ilvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

dsz_prono : ?? MONTANTE ?? ?? ETAPE 1 ?? LAZIO - GENOA : J.CORREA @ 2,77 ?? 10€ ?? 27,70 ?? RT/?? SI TU SUIS ?? - sportli26181512 : Lazio, Hoedt: 'Vogliamo arrivare tra le prime quattro. Il mio gol al Genoa? Ne ho fatto uno migliore...': Wesley Ho… - Alberto_Today : Lazio, Hoedt pronto per una chance contro il Genoa. A sinistra Lulic - not_morata : @JuventusBelgium Lazio 4-1 Genoa Sassuolo 1-2 Atalanta Udinese 2-1 Juventus - Napoleonismo : @JuventusBelgium Lazio 3-0 Genoa Sassuolo 3-3 Atalanta Udinese 0-1 Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

Commenta per primo Wesley Hoedt è nel match program di. Ecco come il difensore olandese si è espresso ai canali ufficiali biancocelesti: ' Sarà una partita troppo importante , soprattutto dopo la grande vittoria col Milan. All'andata il ...PRONOSTICI SERIE A:Ad aprire il programma della domenica, per i pronostici di Serie A è la sfida tr a: vediamo che cosa ci riservano allora le quote date dalla Snai per il big match, che ...La sfida tra Lazio e Genoa sarà ricordata come la gara delle assenze. In occasione del trentaquattresimo turno di campionato, Simone Inzaghi e Davide Ballardini dovranno fare a meno di alcuni preziosi ...Dopo i tre anticipi, prosegue la 34^ giornata di serie A, quella che potrebbe consegnare verdetti importanti a tutto il campionato, in primis lo scudetto.