La Juve abdica dopo 9 scudetti, a Pirlo potrebbe non bastare la Champions (Di domenica 2 maggio 2021) Pirlo si gioca tutto, ma non è l’unico in bilico. Riflessioni in corso per Elkann, e per la panchina non c’è solo Allegri… Alzi la mano chi avrebbe immaginato la Juve a lottare affannosamente per un posto Champions, a cinque giornate dalla fine del campionato. La vittoria dell’Inter a Crotone sancisce ufficialmente la fine della tirannia bianconera in Italia, dopo 9 scudetti la Juve è matematicamente fuori dalla corsa per il titolo e prima di iniziare a programmare il futuro si interroga su cosa è andato storto. Tradita da scelte rivedibili sul mercato, azzardi in panchina e fattori esterni imprevedibili, la stagione bianconera si sta rivelando decisamente più complicata del previsto, e Pirlo sempre più in bilico. Sarebbe il terzo allenatore in tre anni, fatto più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021)si gioca tutto, ma non è l’unico in bilico. Riflessioni in corso per Elkann, e per la panchina non c’è solo Allegri… Alzi la mano chi avrebbe immaginato laa lottare affannosamente per un posto, a cinque giornate dalla fine del campionato. La vittoria dell’Inter a Crotone sancisce ufficialmente la fine della tirannia bianconera in Italia,laè matematicamente fuori dalla corsa per il titolo e prima di iniziare a programmare il futuro si interroga su cosa è andato storto. Tradita da scelte rivedibili sul mercato, azzardi in panchina e fattori esterni imprevedibili, la stagione bianconera si sta rivelando decisamente più complicata del previsto, esempre più in bilico. Sarebbe il terzo allenatore in tre anni, fatto più ...

