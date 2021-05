“It”, stasera in tv il clown degli incubi di Stephen King (Di domenica 2 maggio 2021) Adattamento del best seller di Stephen King, “It” (2017) è pronto a terrorizzare gli appassionati dell’horror stasera in tv su Italia 1. Il regista argentino Andy Muschietti (“La madre”) centra il bersaglio tanto sul piano stilistico quanto su quello delle emozioni forti, confezionando un film capace di conquistare critica e botteghino. Nel cast i volti emergenti di Jaeden Martell (“In difesa di Jacob”), Finn Wolfhard (“Stranger Things”), Sophia Lillis (“Gretel e Hansel”) e Bill Skarsgård (“Hemlock Grove”). Estate 1989. Quella di Derry potrebbe sembrare una placida cittadina americana come tante. Nelle profondità del sistema fognario si annida però un’entità malvagia che da secoli si nutre dei bambini e delle loro paure. Presi di mira dalla creatura, sette amici dovranno unire le forze per sopravvivere ai suoi assalti e trovare un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Adattamento del best seller di, “It” (2017) è pronto a terrorizzare gli appassionati dell’horrorin tv su Italia 1. Il regista argentino Andy Muschietti (“La madre”) centra il bersaglio tanto sul piano stilistico quanto su quello delle emozioni forti, confezionando un film capace di conquistare critica e botteghino. Nel cast i volti emergenti di Jaeden Martell (“In difesa di Jacob”), Finn Wolfhard (“Stranger Things”), Sophia Lillis (“Gretel e Hansel”) e Bill Skarsgård (“Hemlock Grove”). Estate 1989. Quella di Derry potrebbe sembrare una placida cittadina americana come tante. Nelle profondità del sistema fognario si annida però un’entità malvagia che da secoli si nutre dei bambini e delle loro paure. Presi di mira dalla creatura, sette amici dovranno unire le forze per sopravvivere ai suoi assalti e trovare un ...

