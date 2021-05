Highlights e gol Lazio-Genoa 4-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021) Glie le azioni salienti del match traconcluso 4-3. Il lunch match sorride ai biancocelesti che conquistano tre punti importanti per la zona Champions League. Le reti di Correa (doppietta), Immobile e Luis Alberto decidono una partita che si è complicata alla mezz’ora della ripresa con la scossa segnata dai gol di Scamacca e Shomurodov che vanno ad aggiungersi all’autorete di Marusic. SportFace.

zazoomblog : Milan-Benevento 2-0: gol e highlights (34^ giornata Serie A) Video - #Milan-Benevento #highlights #giornata - internewsit : VIDEO - Milan-Benevento 2-0, Serie A: gol e highlights della partita - - tuttoatalanta : VIDEO - Everton-Aston Villa 1-2, Ancelotti può dire addio alla Champions. Gol e highlights - filadelfo72 : Highlights Milan-Benevento 2-0: Video Gol 34ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Milan-Benevento 2-0: Video Gol 34ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

di Claudio Franceschini) Video/ Crotone Inter (0 - 2):. Squali retrocessi, Conte sogna! BASTA UN PUNTO Sarà oggi il giorno dello scudetto per l'Inter, pronta a diventare campione d'...Termina la prima frazione di gioco, l'Ascoli è avanti grazie aldi Dionisi. DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA/ Video streaming DAZN: vantaggio felsineo nei precedenti IL SECONDO TEMPO Buona occasione ...VIDEO - Highlights e gol di Lazio-Genoa 4-3, match della trentaquattresima giornata di Serie A: azioni salienti e reti della partita ...Video Cosenza Pescara (3-0): highlights e gol del match per la 35^ giornata della Serie B. Pesantissimo KO per i delfini, avviati verso la retrocessione.