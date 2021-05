Giovani, donne e under 50: i numeri critici del lavoro da cambiare in fretta (Di domenica 2 maggio 2021) La crisi si è abbattuta su Giovanissimi, donne, precari, 35-49enni. A due mesi dalla fine del blocco dei licenziamenti, manca ancora un piano per uscire dall’emergenza Leggi su ilsole24ore (Di domenica 2 maggio 2021) La crisi si è abbattuta sussimi,, precari, 35-49enni. A due mesi dalla fine del blocco dei licenziamenti, manca ancora un piano per uscire dall’emergenza

TeresaBellanova : Proteggere e promuovere il #lavoro significa innanzitutto crearlo. Oggi, con un'attenzione in più verso le donne, i… - lauraboldrini : Il pieno diritto al lavoro deve essere il primo obiettivo di @pdnetwork e governo. Mai come ora va promossa l'occ… - EnricoLetta : Il #lavoro per tutti. E soprattutto per #donne e #giovani. Siamo in fondo alle classifiche????; senza donne e giovani… - fisco24_info : Giovani, donne e under 50: i numeri critici del lavoro da cambiare in fretta: La crisi si è abbattuta su giovanissi… - cdhbook4christ : RT @paolaalighieri: Gentilezza, compassione e generosità erano caratteristiche intrinseche di Ali. Non ha mai discriminato tra gli individu… -