Ddl Zan, per iter rischio 'tela di Penelope': M5S-Pd-Leu cercano soluzione (Di domenica 2 maggio 2021) L'ennesima mossa a sopresa del presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, dopo il voto per la calendarizzazione del Ddl Zan, ha riacceso lo scontro politico. Che sia proprio il presidente leghista a fare da relatore non va proprio giù a chi – leggi M5S, Pd e Leu – ha puntato il dito contro Ostellari, responsabile di aver fatto le barricate per ostacolare la legge sui reati di omofobia, già approvata lo scorso novembre dalla Camera. Ora si temono tempi lunghi, anzi lunghissimi: tra l'incardinamento in commissione entro maggio, le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative potrebbero volerci mesi e mesi per arrivare al varo della legge. Sul punto è chiaro con l'AdnKronos il presidente Ostellari: "Il disegno di legge Zan – spiega – tratta questioni fondamentali: affettività, famiglia, libertà di espressione ed educazione. Su questi temi non si ...

