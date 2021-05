Covid weekend Primo Maggio, feste in campeggio e nelle case private: pioggia di sanzioni (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica di sole, in particolare al Nord Italia: si alza la guardia delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni comunali in chiave anti - assembramenti . Sono in corso controlli in tutte le aree ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica di sole, in particolare al Nord Italia: si alza la guardia delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni comunali in chiave anti - assembramenti . Sono in corso controlli in tutte le aree ...

Tg1Rai : Primo fine settimana di riaperture, oggi il tempo più clemente favorisce l'uscita fuori di casa. Per i romani prima… - abruzzoweb : COVID, PESCARA: CONTROLLI DELLE FORZE DI POLIZIA PRIMO WEEKEND DI RIAPERTURA - Agricolae1 : #Covid, @coldiretti , trecentomila italiani in agriturismo nel weekend - itsjustmee___ : RT @sheiswonderland: Vorrei chiedere a @QCTerme se mi compro un tot di followers su Instagram se mi invitano in un weekend covid free, ho v… - martaxxofficial : RT @sheiswonderland: Vorrei chiedere a @QCTerme se mi compro un tot di followers su Instagram se mi invitano in un weekend covid free, ho v… -