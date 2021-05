Coldiretti, un italiano su due ha trascorso il Primo Maggio all’aperto (Di domenica 2 maggio 2021) I dati della Coldiretti sul Primo Maggio: un italiano su due lo ha trascorso all’aperto. E i ristoranti hanno fatto registrare il ‘sold out’. ROMA – Sono stati pubblicati i dati della Coldiretti sul Primo Maggio. Secondo l’indagine online dell’associazione, un italiano su due ha deciso di trascorrere questo giorno all’aperto nonostante un tempo non ideale. Numeri che confermano la voglia di ritrovare quella normalità che mancava ormai da oltre un anno. Ristoranti e agriturismi Un Primo Maggio che ha riportato le persone all’aria aperta dopo un anno difficile. “Se nelle città ad essere presi d’assalto sono parchi e giardini – si legge nel report della ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) I dati dellasul: unsu due lo ha. E i ristoranti hanno fatto registrare il ‘sold out’. ROMA – Sono stati pubblicati i dati dellasul. Secondo l’indagine online dell’associazione, unsu due ha deciso di trascorrere questo giornononostante un tempo non ideale. Numeri che confermano la voglia di ritrovare quella normalità che mancava ormai da oltre un anno. Ristoranti e agriturismi Unche ha riportato le persone all’aria aperta dopo un anno difficile. “Se nelle città ad essere presi d’assalto sono parchi e giardini – si legge nel report della ...

news_mondo_h24 : Coldiretti, un italiano su due ha trascorso il Primo Maggio all’aperto - PicenoTime : Primo Maggio dopo oltre un anno di Covid: picnic all’aria aperta per 1 italiano su 2 - coldiretti : RT @messveneto: Coldiretti, pranzo all'aperto per il primo maggio. Pienone nei 140 mila ristoranti nelle zone gialle: Coldiretti: «Quasi un… - messveneto : Coldiretti, pranzo all'aperto per il primo maggio. Pienone nei 140 mila ristoranti nelle zone gialle: Coldiretti: «… - Agricolae1 : #1Maggio, @coldiretti , picnic all’aria aperta per 1 italiano su 2 -