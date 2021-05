Chi è Ilaria Capitani | da Veltroni alle direzione di RAI 3 passando per Biscardi

(Di domenica 2 maggio 2021) Suo malgrado è diventata la protagonista assoluta del monologo di Fedez al Concertone del 1 Maggio 2021, scopriamo nei dettagli chi èed il suo percorso umano e professionale. Prima nelle tendenze di twitter, citata a ripetizione dai principali organi di informazione e tutto questo suo malgrado. Parliamo di, napoletana, classe 1967 dall’autunno del 2020 uno dei cinque vice direttori di Rai 3, gli altri sono Andrea Sallustio, Rosa Anna Pastore, Elsa Di Gati e Sigfrido Ranucci. Il motivo di tanta improvvisa popolarità o quanto meno di maggior popolarità rispetto a quanto la sua rispettabilissima carriera ne abbia concesso è l’ormai famosa telefonata con Fedez nella quale “contratta” un testo più edulcorato del monologo rispetto a quello che l’artista decide di mandare in ...

