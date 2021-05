Calcio: Inter, Zhang sventola bandiera nerazzurra dal terrazzo della sede del club (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. – (Adnkronos) – Prosegue la festa dell’Inter per lo scudetto, il diciannovesimo nella storia del club. Il presidente Steven Zhang non si è sottratto e ha partecipato anche lui ai festeggiamenti affacciandosi dal terrazzo della sede del club sventolando una bandiera con i colori nerazzurri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. – (Adnkronos) – Prosegue la festa dell’per lo scudetto, il diciannovesimo nella storia del. Il presidente Stevennon si è sottratto e ha partecipato anche lui ai festeggiamenti affacciandosi daldelndo unacon i colori nerazzurri. L'articoloWeb.

SkySport : Inter, Suning 1^ proprietà straniera a vincere lo scudetto in Italia: e ora che succede? #SkySport #Inter - RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - SkySport : Lukaku, una vittoria sul destino Di @MassMarianella #SkySport #Inter - missdoubtfire_ : @daddydalbert @Inter Me ne sono fregata per 27 anni di calcio e proprio quest’anno che ho iniziato a tifare vince coincidenze? Non credo - DjMauresse : Non ho parole per descrivere questi idioti….mi sono rotto i coglioni di fare sacrifici, chiusure poi arriva il calc… -