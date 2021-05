Calcio: Inter, Conte l’arma in più per lo scudetto, tutti i suoi titoli da tecnico (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – L’Inter è Campione d’Italia: per i nerazzurri si tratta del 19esimo successo, ora ne manca solo uno per la seconda stella. Il successo Interista è in gran parte merito di Antonio Conte, che ha saputo dare nuova linfa ad una squadra che aveva dimenticato come si vince. Il tecnico leccese non è nuovo ai successi, infatti in 15 anni di carriera da allenatore sono molti i successi, sia nazionali che oltremanica: Juventus 2011/21 (Campione d’Italia, Supercoppa Italiana); Juventus 2012/13 (Campione d’Italia, Supercoppa Italiana; Juventus 2013/14 (Campione d’Italia); Chelsea 2016/17 (Premier League); Chelsea 2017/2018: (FA Cup); Inter 2020/21 (Campione d’Italia). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – L’è Campione d’Italia: per i nerazzurri si tratta del 19esimo successo, ora ne manca solo uno per la seconda stella. Il successoista è in gran parte merito di Antonio, che ha saputo dare nuova linfa ad una squadra che aveva dimenticato come si vince. Illeccese non è nuovo ai successi, infatti in 15 anni di carriera da allenatore sono molti i successi, sia nazionali che oltremanica: Juventus 2011/21 (Campione d’Italia, Supercoppa Italiana); Juventus 2012/13 (Campione d’Italia, Supercoppa Italiana; Juventus 2013/14 (Campione d’Italia); Chelsea 2016/17 (Premier League); Chelsea 2017/2018: (FA Cup);2020/21 (Campione d’Italia). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

