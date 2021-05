Bufera sulla Rai per la "censura" a Fedez. Il Pd chiede scuse, M5s vuole la riforma (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - La politica si divide sulla Rai il giorno dopo il monologo di Fedez al 'concertone' del Primo maggio. Il Pd vuole che i vertici di Piazza Mazzini chiedano "scusa" per la censura denunciata dal cantante. mentre il Movimento 5 stelle è più tranchant e pretende le dimissioni dei dirigenti coinvolti, oltre a una riforma radicale della governance del servizio pubblico televisivo. Dal canto suo, Matteo Salvini va in tv, ospite di Barbara D'Urso, per cercare di spiegare il senso della contrarietà della Lega al disegno di legge Zan sull'omotransfobia, criticata da Fedez, e prende le distanze dai consiglieri del suo partito, citati dal rapper nel suo monologo, definendo "disgustose" le frasi contro gli omosessuali. Da Forza Italia, si rivendica il diritto di criticare il ddl di ... Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - La politica si divideRai il giorno dopo il monologo dial 'concertone' del Primo maggio. Il Pdche i vertici di Piazza Mazzini chiedano "scusa" per ladenunciata dal cantante. mentre il Movimento 5 stelle è più tranchant e pretende le dimissioni dei dirigenti coinvolti, oltre a unaradicale della governance del servizio pubblico televisivo. Dal canto suo, Matteo Salvini va in tv, ospite di Barbara D'Urso, per cercare di spiegare il senso della contrarietà della Lega al disegno di legge Zan sull'omotransfobia, criticata da, e prende le distanze dai consiglieri del suo partito, citati dal rapper nel suo monologo, definendo "disgustose" le frasi contro gli omosessuali. Da Forza Italia, si rivendica il diritto di criticare il ddl di ...

