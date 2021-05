Batman | Danny Elfman | Infastidito dal modo in cui è stata usata la colonna sonora

Ultime Notizie dalla rete : Batman Danny

Movieplayer.it

Il nome non tragga in inganno, non c'è alcuna relazione con il Joker di, reso ... la violenza sessuale e fisica subita dalla sua amica Holly dal bossDeMarco e dalle richieste di Cyrus ...Elfman quelle di Edward mani di forbice,- Il ritorno, Sommersby, Nightmare Before Christmas. Howard Shore quelle dei film di Cronenberg oltre che, pochi anni dopo, quelle della saga del ...We speak to the cast and crew of Pennyworth as they head into civil war for its second season… “Obviously Michael Caine was a big influence for us,” actor Jack Bannon tells us about the version of ...Elfman said "you can't really hear what the orchestra is doing" because of the dub on Tim Burton's 1989 franchise starter.