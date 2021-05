Aquilani | «Commisso ci dimostra affetto Sogno di allenare in Serie A»

(Di domenica 2 maggio 2021) Albertoè fresco vincitore della Coppa Italia Primavera con la Fiorentina: le parole del tecnico che sogna laA Albertoha parlato a TG Rai Toscana della sua carriera da allenatore. «Abbiamo fatto qualcosa di importante, a prescincere da quante coppa abbiamo vinto… vincere è sempre bello. E’ dal primo giorno che questa proprietà ci hatoe vicinanza, tutti noi abbiamo avvertito questo: il club si comporta con noi come se fossimo una famiglia. Non ho fretta, ho iniziato da bambino sognando di giocare un giorno inA e non nascondo che il mioè quello un giorno diin A». L'articolo proviene da Calcio News 24.

firenzeviola_it : ANGELONI, Aquilani? Qualità indiscusse. Commisso... - FiorentinaUno : PRIMAVERA, Angeloni: 'Qualità di Aquilani indiscusse. Coppa Italia? Siamo molto felici. Commisso? E' sempre vicino… - Dalla_SerieA : Fiorentina: prima la salvezza, poi il casting per la panchina - - Dalla_SerieA : La Fiorentina alza la Coppa Italia Primavera! Lazio battuta 2-1 - - leonardobeca : RT @PietroLazze: Terza Coppa Italia di fila per la #Fiorentina Primavera! Un successo importante che dà credito al lavoro di Aquilani e sic… -

Ultime Notizie dalla rete : Aquilani Commisso

Calcio News 24

Ormai una piacevole tradizione per il settore giovanile viola e per il presidente Rocco, presente sugli spalti dello stadio Tardini di Parma per essere vicino al tecnico Alberto, ...Queste le parole del presidente della Fiorentina, Roccoa Sportitalia dopo la vittoria della Primavera viola diin finale di Coppa Italia di categoria contro la Lazio per 2 - 1.L'obiettivo? Vincere a Bologna, conquistare tre punti e cominciare (con l'ipotetica quota 37 in classifica) a guardare la salvezza da vicino. Il rischio? La trappola che Sinisa Mihajlovic cercherà sic ...Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile viola, ha concesso una lunga intervista ai canali ufficiali ACF. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Siamo molto felici per la vittoria della ...