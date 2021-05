‘Alarm phone’: barca con “95 persone chiedi “soccorsi immediati” (Di domenica 2 maggio 2021) Migranti, in 95 su barca in difficoltà nel Mediterraneo: “Moriamo tutti se non ci aiutate” L’allarme di ‘Alarm phone’ che chiede “soccorsi immediati” Una barca con “95 persone in grave pericolo in acque internazionali! Il motore non funziona e c’è una tempesta in arrivo”. E’ quanto scrive su twitter ‘Alarm phone’ che chiede “soccorsi immediati” Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Migranti, in 95 suin difficoltà nel Mediterraneo: “Moriamo tutti se non ci aiutate” L’allarme diche chiede “” Unacon “95in grave pericolo in acque internazionali! Il motore non funziona e c’è una tempesta in arrivo”. E’ quanto scrive su twitterche chiede “

Agenzia_Ansa : Oltre 200 migranti in mare, nel Mediterraneo, sono in pericolo in queste ore e chiedono soccorso. È quanto scrive A… - PiazzapulitaLA7 : ++ Si sta rischiando una nuova tragedia nel Mediterraneo ++ Cosa sta succedendo: - corradoformigli : Stamattina la nostra inviata @MicaelaFarrocco ha ricevuto da @alarm_phone, l'Ong francese che si occupa di diramare…