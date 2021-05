VIDEO Moto2 | GP Spagna | highlights delle qualifiche

(Di sabato 1 maggio 2021) Lo spettacolo non è mancato nelledel Gran Premio di, quarto atto del Motomondiale 2021. Remy Gardner ha conquistato la pole al termine di una bellissima lotta con i nostri Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky), rispettivamente secondo e terzo dopo la Q2. L’australiano di KTM, leader del Mondiale alla vigilia della primaquattro competizioni spagnole del 2021, ha conquistato la pole con il nuovo record del circuito di Jerez. Da evidenziare i due perfetti giri degli italiani che pagano meno di un decimo dal pilota KTM. Il britannico Sam Lowes (Marc VDS) scatterà quarto davanti a Raul Fernandez, teammate di Gardner. Ottavo crono per l’americano Joe Roberts (Italtrans), mentre dobbiamo scendere fino all’undicesima piazza per trovare l’iberico Aron Canet (Aspar), protagonista in Portogallo. Foto: ...

Eurosport Italia intervista Enea Bastianini, campione del mondoin carica e pilota alla prima stagione in MotoGP con il team Ducati Avintia Esponsorama , alla ... L'INTERVISTA... uno studio altipico di Martin. Il nuovo gioiello Il secondo tempo in qualifica al debutto e il podio nel GP Doha hanno posto subito Raul Fernandez tra i top rider della. Esattamente ...Lo spettacolo non è mancato nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Motomondiale 2021. Remy Gardner ha conquistato la pole al termine di una bellissima lotta con i nostri Fabio Di ...Moto2: Remy precede di soli 20 millesimi Fabio in un turno con 24 piloti in un solo secondo, 4° Roberts, 5° R. Fernandez, 6° Lowes, in Q1 Bulega ...