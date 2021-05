Un solo assente nel Milan: torna Ibra, la decisione su Calabria e Kjaer (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Questi i convocati rossoneri per Milan-Benevento, 34° giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. torna, come previsto, Zlatan Ibrahimovic, ci sono anche Calabria e Kjaer nonostante l’attacco influenzale di ieri. Oltre al giovane Maldini, l’unico assente è l’attaccante croato Mario Mandzukic. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Ibrahimovi?, Leão, Rebi?. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoo – Questi i convocati rossoneri per-Benevento, 34° giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 a San Siro., come previsto, Zlatanhimovic, ci sono anchenonostante l’attacco influenzale di ieri. Oltre al giovane Maldini, l’unicoè l’attaccante croato Mario Mandzukic. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu,, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIhimovi?, Leão, Rebi?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

