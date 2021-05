Un luogo magico nel cuore della Franciacorta (Di sabato 1 maggio 2021) Riapre il 20 maggio 2021 il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo Un grande giardino si affaccia dall’alto di una collina sull’incantevole paesaggio del Lago d’Iseo, lasciando che lo sguardo si perda sulle sue acque dalle mille sfumature, sulle montagne, per cercare poi i contorni del Monte Isola. No, non è un sogno o l’inizio di un film ma lo splendido parco naturale che circonda il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo, un piccolo borgo nato da un antico fortilizio e da case coloniche, trasformate in un elegante albergo immerso tra gli uliveti, nel cuore della Franciacorta, a 2 km da Iseo (BS) e a 20 km da Brescia. Gli ospiti, dal 20 maggio 2021, potranno soggiornare nelle 29 camere e suite, riservate e suddivise nelle diverse strutture – arredate con gusto e con balconi e terrazze panoramiche che aprono la vista al lago oppure ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Riapre il 20 maggio 2021 il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo Un grande giardino si affaccia dall’alto di una collina sull’incantevole paesaggio del Lago d’Iseo, lasciando che lo sguardo si perda sulle sue acque dalle mille sfumature, sulle montagne, per cercare poi i contorni del Monte Isola. No, non è un sogno o l’inizio di un film ma lo splendido parco naturale che circonda il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo, un piccolo borgo nato da un antico fortilizio e da case coloniche, trasformate in un elegante albergo immerso tra gli uliveti, nel, a 2 km da Iseo (BS) e a 20 km da Brescia. Gli ospiti, dal 20 maggio 2021, potranno soggiornare nelle 29 camere e suite, riservate e suddivise nelle diverse strutture – arredate con gusto e con balconi e terrazze panoramiche che aprono la vista al lago oppure ...

