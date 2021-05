Ultime Notizie Serie A: Sarri rivoluzione a Roma, le parole degli allenatori (Di domenica 2 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.40 – Benevento, parla Inzaghi – Il tecnico giallorosso ha criticato l’operato dell’arbitro per la mancata espulsione di Bennacer. Le sue parole Ore 23.20 – Milan, parla Pioli – L’allenatore rossonero ha elogiato la prestazione della sua squadra. Obiettivo Champions League ancora vivo. Le sue dichiarazioni Ore 23.00 – Tifosi del Milan contro Donnarumma – Una delegazione di ultras rossoneri ha imposto il rinnovo al portiere. Altrimenti panchina con la Juventus. Ecco cos’è successo Ore 20.20 – Inter, Conte festeggia il quasi Scudetto – L’allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria sul Crotone. Le sue parole Ore 17.45 – Inter, Marotta pianta le radici – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.40 – Benevento, parla Inzaghi – Il tecnico giallorosso ha criticato l’operato dell’arbitro per la mancata espulsione di Bennacer. Le sueOre 23.20 – Milan, parla Pioli – L’allenatore rossonero ha elogiato la prestazione della sua squadra. Obiettivo Champions League ancora vivo. Le sue dichiarazioni Ore 23.00 – Tifosi del Milan contro Donnarumma – Una delegazione di ultras rossoneri ha imposto il rinnovo al portiere. Altrimenti panchina con la Juventus. Ecco cos’è successo Ore 20.20 – Inter, Conte festeggia il quasi Scudetto – L’allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria sul Crotone. Le sueOre 17.45 – Inter, Marotta pianta le radici – ...

