Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 09:10 (Di sabato 1 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio L'Italia ha raggiunto il target di 500.000 vaccinazione anti covid in un giorno il tasso di positività Nazionale scende altre 9 % se risale allo 085 l'indice di contagio altri 263 decessi in 24 ore da lunedì Cambiano i colori delle regioni Val d'Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre resta in giallo preoccupa l'emergenza covid in India Che oggi ha segnato un nuovo record mondiale di oltre 400 mila contagi in un giorno e nell'ennesimo incendio in un ospedale del paese asiatico sono morti 12 pazienti affetti da covid d'emergenza del vaccino moderna per fornire dosi ai paesi senza enti regolatori nazionaliotto alti funzionari europei tra cui Sassoli sono stati inseriti da Putin nella Black List in risposta alle sanzioni europee per ...

