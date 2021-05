Tentano una rapina | carabiniere libero dal servizio interviene e arresta 23enne

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Boscoreale, in provincia di Napoli, i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hannoto per tentataaggravata unincensurato del posto. Sono le 20.30 ed è l’orario di chiusura degli esercizi commerciali. Duetori entrano nell’ottica di piazza Pace con casco e passamontagna. Armati di pistola vogliono l’orologio di valore del titolare, ne nasce una colluttazione. Uno dei duetori esplode 2 colpi di pistola.anche un uomo che era presente nel locale e che viene ferito alla caviglia: lievi escoriazioni forse dovute alle schegge dei proiettili rimbalzati sul pavimento. I duetoridi fuggire ...

A Boscoreale, in provincia di Napoli, i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per tentata rapina aggravata un ...A ora di chiusura con passamontagna e pistola tentano di rapinare un negozio in pieno centro ma la reazione del commerciante, nonostante due colpi esplosi dai delinquenti, e l'intervento di un carabiniere libero dal servizio hanno permesso l'arresto di uno dei malviventi.