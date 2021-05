Qualifiche | Binotto | L' ideale sarebbe stato avere due macchine sulle medie al via

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Mattia #Binotto vede il bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del #PortugueseGP: queste le parole del… - sportface2016 : #F1, le parole di Mattia #Binotto al termine delle qualifiche del #PortugueseGP - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Binotto “Sono molto contento e soddisfatto di come stia guidando #Sainz. Lo conoscevamo, ma sta dimostrando il suo valore con… - FormulaPassion : #F1 | Mattia #Binotto vede il bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del #PortugueseGP: queste le parole… - FUnoAT : #Binotto “Sono molto contento e soddisfatto di come stia guidando #Sainz. Lo conoscevamo, ma sta dimostrando il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche Binotto

Un 5° ed un 8° posto, con una seconda fila sfuggita ma la possibilità di ottenere due buoni piazzamenti domani. Mattiaprofessa calma e fiducia dopo ledel GP del Portogallo, con una Ferrari che potrà sdoppiare la strategia viste le diverse gomme di partenza per le due vetture. Bottas: "Bello vedere ...Queste le parole con cui Mattiaha commentato a Sky Sport i risultati delledel GP di Portogallo di F1 , con Sainz che partirà quinto e Leclerc ottavo . ' Siamo molto contenti di ...Il team principal ha spiegato che il Cavallino avrebbe voluto avere entrambe le SF21 con gomma media al via, ma al tempo stesso ha lodato l'ottimo Q3 di Sainz ...Carlos Sainz è stato senza dubbio il protagonista di giornata in casa Ferrari. Il pilota spagnolo, alla sua terza qualifica in carriera al volante della ...