Pio e Amedeo: “Il problema è la cattiveria, vi chiamano fr*ci per ferirvi? Ridetegli in faccia” (Di sabato 1 maggio 2021) Pio e Amedeo, nella loro puntata conclusiva di Felicissima sera si sono resi protagonisti del monologo “L’ironia salverà il mondo”, durante il quale hanno sdoganato, a loro modo, tutto ciò che non è più permesso dire in tv (e sui social). “Oggi contano più le parole che le intenzioni”, ha spiegato Amedeo, “ma la vera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 maggio 2021) Pio e, nella loro puntata conclusiva di Felicissima sera si sono resi protagonisti del monologo “L’ironia salverà il mondo”, durante il quale hanno sdoganato, a loro modo, tutto ciò che non è più permesso dire in tv (e sui social). “Oggi contano più le parole che le intenzioni”, ha spiegato, “ma la vera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - fanpage : #FelicissimaSera Un monologo molto poco corretto, come avevano promesso #pioeamedeo - redellamisere : @MariaclaraPra Lauro ha lasciato due corone sotto il post di pio e amedeo che ringraziavano per tutti quelli che av… - alessssay : RT @vd0va_: gente come pio e amedeo ha un programma in prima serata su canale 5 dove può dire tutte le peggio cessate e poi ci sono persone… -