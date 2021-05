Pio e Amedeo, al veleno contro Alessandro Cecchi Paone “E’ un pezzo di …” (Di sabato 1 maggio 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Felicissima sera, ovvero il programma condotto da Pio e Amedeo, il noto duo comico pugliese. Così come le passate puntate anche quella di ieri sera ha ottenuto un successo straordinario. Tanti i temi toccati nel corso della puntata dalla n-word, agli stereotipi sui gay e gli ebrei. Insomma, sembra che i conduttori abbiano in qualche modo trovato la chiave giusta per far divertire il grande pubblico e nel contempo affrontare tanti temi di grande importanza e soprattutto di attualità. Pio e Amedeo, grande successo per l’ultima puntata di Felicissima sera Ad un certo punto però, sembra che i due conduttori, come è nel loro stile, hanno finto che uno esagerava e l’altro provava a tenerlo a bada. Tutto ciò è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Felicissima sera, dove la coppia di comici ... Leggi su baritalianews (Di sabato 1 maggio 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Felicissima sera, ovvero il programma condotto da Pio e, il noto duo comico pugliese. Così come le passate puntate anche quella di ieri sera ha ottenuto un successo straordinario. Tanti i temi toccati nel corso della puntata dalla n-word, agli stereotipi sui gay e gli ebrei. Insomma, sembra che i conduttori abbiano in qualche modo trovato la chiave giusta per far divertire il grande pubblico e nel contempo affrontare tanti temi di grande importanza e soprattutto di attualità. Pio e, grande successo per l’ultima puntata di Felicissima sera Ad un certo punto però, sembra che i due conduttori, come è nel loro stile, hanno finto che uno esagerava e l’altro provava a tenerlo a bada. Tutto ciò è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Felicissima sera, dove la coppia di comici ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - Beautif77413855 : RT @guestofworld_: Io a Pio e Amedeo e tutti quelli che li difendono vorrei ricordare questo discorso di Tiziano Ferro che voi stessi al te… - GiulixTimothee : RT @arianagrimmie: Poi, facile parlare di minoranze oppresse da secoli. Le battute in tv cari pio e amedeo, fatele sulla mafia e sulla chie… -