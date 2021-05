Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: accade per la seconda volta (Di sabato 1 maggio 2021) Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: non è avvenuto il miracolo. Oggi, 1 maggio, non si è sciolto il sangue di San Gennaro, il patrono di Napoli. La notizia è stata riportata alla fine della celebrazione, con l’annuncio che il sangue non si era sciolto, ed è rimasto solido. L’Arcivescovo Mimmo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 maggio 2021), ildi Sannon si è: non è avvenuto il miracolo. Oggi, 1 maggio, non si èildi San, il patrono di. La notizia è stata riportata alla fine della celebrazione, con l’annuncio che ilnon si era, ed è rimasto solido. L’Arcivescovo Mimmo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - sscnapoli : “Che possano essere gli esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una fake news. Se non si… - teleischia : NAPOLI. IL SANGUE DI SAN GENNARO NON SI E’ SCIOLTO - fisco24_info : Napoli, miracolo San Gennaro non si ripete: Il sangue non si è sciolto - LuciusV72261299 : RT @catenaaurea66: Non c'è stata la liquefazione del Sangue di San Gennaro. La seconda volta dopo lo scorso dicembre. Due volte di seguito… -