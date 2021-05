Morcone | inaugurazione Hub vaccinale | Ciarlo propone encomio solenne ad operatori sanitari

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Nell’augurare alla cittadinanza un buon primo Maggio cogliamo l’occasione della festa dei Lavoratori per rendere noto l’oggetto della proposta di consiglio che verrà discussa giovedì prossimo, con la quale si conferiscea tutti glisi che lavorano sul nostro territorio o altrove, che sono in prima linea nella battaglia contro il Covid-19”, così in una nota il Sindaco di, Luigino. “Il riconoscimento, esteso anche a tutti quei volontari che negli ultimi 14 mesi hanno messo a disposizione loro stessi senza riserve, – prosegue– è motivato dal profondo rispetto e dalla gratitudine per le enormi qualità professionali ed umane che tutte ...