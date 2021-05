Milano, alta tensione nel centrodestra: Salvini e Berlusconi devono scegliere tra Lupi e Albertini (Di sabato 1 maggio 2021) Milano, Salvini e Berlusconi devono scegliere tra Lupi e Albertini Silvio Berlusconi c’è e vuole dire la sua. Chi pensava che la scelta del candidato sindaco di Milano per il centrodestra potesse chiudersi con una sorta di silenzio-assenso da parte di Forza Italia, il cui leader è stato ricoverato al San Raffaele nelle ultime tre settimane, dovrà ricredersi. L’ex premier è tornato ad Arcore proprio oggi, sabato primo maggio, probabilmente dopo qualche scongiuro in seguito alle indiscrezioni che nelle ultime ore sono circolate sulle sue condizioni di salute. A differenza dei precedenti ricoveri, questa volta Berlusconi ha limitato le visite in ospedale e le riunioni telefoniche, lasciando in sospeso la ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021)traSilvioc’è e vuole dire la sua. Chi pensava che la scelta del candidato sindaco diper ilpotesse chiudersi con una sorta di silenzio-assenso da parte di Forza Italia, il cui leader è stato ricoverato al San Raffaele nelle ultime tre settimane, dovrà ricredersi. L’ex premier è tornato ad Arcore proprio oggi, sabato primo maggio, probabilmente dopo qualche scongiuro in seguito alle indiscrezioni che nelle ultime ore sono circolate sulle sue condizioni di salute. A differenza dei precedenti ricoveri, questa voltaha limitato le visite in ospedale e le riunioni telefoniche, lasciando in sospeso la ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #25aprile 1945: l'insurrezione generale dell'Alta Italia. I partigiani confluiscono a Milano.… - Miss_FrancyM : @_Edo_ @chiaralaporella Io sono campana, ho studiato al Poli a Milano e ho lavorato per anni in alta Valtellina. So… - BLOOMZEER : @ilBarby A decongelare a Milano sono bravissimi. E, attento bene, si tratta di decongelamento di alta classe, addir… - ES1670 : RT @Fornario: #PNNR : per la sanità territoriale solo il 3,7 per cento dei fondi: la metà della metà di quelli stanziati per l’alta veloci… - Antonio22024399 : Frequento Milano fin dal 1965 e vi ci ho abitato x 10 anni lavorando in logistica integrata...quello che vedete è u… -